Zee News Select: मनोरंजन की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 18 October 2022

1. KBC 14: जब पति को गुस्सा आए, तब पत्नी को क्या करना चाहिए? कंटेस्टेंट के इस सवाल पर Amitabh का जवाब जान लोट-पोट हो जाएंगे

Kaun Banega Crorepati 14 New Promo: 'कौन बनेगा करोड़पति 14' (Kaun Banega Crorepati 14) पिछले कई सालों से लोगों का पसंदीदा क्विज शो बना हुआ है. शो के होस्ट अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का कंटेस्टेंट्स के साथ व्यवहार हर किसी का दिल जीत लेता है. हालांकि, हम सभी जानते हैं कि बिग बी सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हैं. जहां वो मंच पर आईं कंटेस्टेंट महिलाओं की चेयर पकड़ते हैं तो वहीं, उनके इमोशनल होने पर टिश्यू पेपर देने के लिए भी खड़े हो जाते हैं. अब ऐसे में केबीसी का नया प्रोमो वीडियो लोगों को दिल जीत रहा है.

2. Top 10 Most Beautiful Girl: दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में दीपिका पादुकोण का 9वां नंबर, जानें पहले पर कौन हैं

Most Beautiful Girl: बॉलीवुज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर बनकर खूब सुर्खियां बटोरी.अब उनका नाम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो चुका है. आपको बता दें कि लंदन बेस्ड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जूलियन डी सिवा ने पूरी दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं की एक लिस्ट तैयार की है. जानें किस-किस का नाम है शामिल.

3. Urfi Javed Boldness Overload: ब्रालेस होकर उर्फी ने बदन के ऊपर रखी शर्ट! साइड पोज दिया तो दिख गया...

Urfi Javed Hot: टीवी एक्ट्रेस और अपने फैशन सेंस और स्टाइल के लिए पहचानी जाने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) हर दिन अपने ये लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं. बता दें कि उर्फी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका नया और पहले कभी न देखा गया बोल्ड लुक सामने आया है. उर्फी के इस नए वीडियो में वो बिना कपड़ों के बैठी हुई हैं और ब्रालेस होने के बावजूद एक फुल सलीव्स वाली शर्ट को बस बदन पर रखी हुई है. ऐसे में जब उर्फी ने साइड पोज दिया..

4. Hansika Motwani Wedding: दुल्हन बनने को तैयार ये हसीना, जयपुर के 450 साल पुराने किले में लेंगीं सात फेरे, आखिर कौन है दूल्हा!

Hansika Motwani Marriage Date: वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है. हाल ही में ऋचा चड्ढा और अली फजल शादी के बंधन में बंधे और अब खबर है एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी भी अपनी शादी की डेट फिक्स कर चुकी हैं और शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं.

5. Ranveer Singh: सड़क पर गाड़ी चलाना रणवीर को पड़ा भारी, इस वजह से शख्स ने पुलिस में कर दी शिकायत

Ranveer Singh Traffic Rules: बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपने स्टाइल और लुक को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि, एक बार फिर रणवीर चर्चा में छाए हुए हैं लेकिन इस बार वो अपनी किसी फिल्म या लुक को लेकर नहीं बल्कि कार की वजह से विवाद में फंस गए हैं. दरअसल, हाल ही में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वहां वो अपनी एस्टन मार्टिन गाड़ी चलाते नजर आए थे. रणबीर का ये वीडियो सोशल मीडया पर भी वायरल हुआ था. आपको बता दें कि ये शानदार कार रणवीर ने पिछले साल खरीदी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कार की कीमत करीब 3.9 करोड़ रुपये है. खैर, अब इसी कार की वजह से रणवीर चर्चा में हैं.

6. Films Release On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, एक साथ रिलीज होंगी ये 5 फिल्में

Release On Diwali: अक्टूबर का महीना त्यौहारों से भरा हुआ है. पूरे देश में 24 अक्तूबर को दिवाली मनाई जाएगी. वहीं, दिवाली का मौका इंडियन सिनेमा के लिए भी खास रहता है. हर साल दिवाली पर कई फिल्में रिलीज होती हैं. इस बार भी कई फिल्में बॉक्सऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. उन्ही की एक लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं.

7. Katrina Kaif: टाइगर 3 से पहले कैटरीना कैफ ने किया खुलासा, बताया सलमान-शाहरुख और आमिर में से कौन है ज्यादा पसंद

Katrina Kaif on working with Salman: एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) इन दिनों अपनी फिल्म 'फोन भूत' (Phone Bhoot) का प्रमोशन कर रही हैं. इस फिल्म में कैटरीना के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी (siddhant chaturvedi) और ईशान खट्टर (Ishaan Khattar) अहम भूमिका में है. वहीं, फिल्म के प्रमोशन के दौरान कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने बताया कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan), सलमान खान (Salman Khan), आमिर खान (Aamir Khan) के साथ उनका काम करने का अनुभव कैसा रहा. इस बारे में एक्ट्रेस ने बात करते हुए तीनों खानों को 'आइकन' कहा. इसके अलावा पहली बार ईशान और सिद्धांत के साथ काम करना उनके लिए कैसा रहा इस बारे में भी एक्ट्रेस ने बात की.

8.Shama Sikander Video: पीली साड़ी पहने शमा सिकंदर ने पानी में लगाई आग, सामने आया ऐसा वीडियो

Shama Sikander Bold Dance: एक्ट्रेस शमा सिकंदर अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने बोल्ड अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. अब एक बार फिर से शमा सिकंदर ने अपना बोल्ड वीडियो फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर ड्रॉप किया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है. सामने आई इस वीडियो में शमा सिकंदर बोल्ड डांस मूव्स करती दिखाई दे रही हैं. इसके साथ ही शमा के इस अंदाज पर हर किसी की नजरें थमी रह जा रही हैं.

9. Celebs Not On Social Media: सोशल मीडिया के दौर में इंस्टा-ट्विटर से दूर हैं ये सेलेब्स, क्या किसी दूसरे नाम से बनाई है आईडी!

Celebs Not On Instagram: आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है. फिल्म का प्रमोशन करने से लेकर गाने रिलीज करने तक की जानकारी सोशल मीडिया पर ही दी जाती है. ऐसे में सेलेब्स के लिए इंस्टा-ट्विटर पर बने रहना जरूरी भी है और मजबूरी भी. लेकि फिर भी कुछ सेलेब्स हैं जो सोशल मीडिया से दूरी बनाकर ही रखना पसंद करते हैं. इस लिस्ट में कई बड़े स्टार्स का नाम शामिल है.

10.: साजिद खान पर आरोप लगाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस ने शेयर किया रोमांटिक वीडियो, आए ऐसे-ऐसे कमेंट

Bhojpuri Actress Rani Chatterjee Video: पिछले कई दिनों से भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) खबरों में बनी हुई हैं. पिछले दिनों भोजपुरी सिनेमा क्वीन रानी ने मशहूर डायरेक्टर साजिद खान के ऊपर भद्दे-भद्दे सवाल पूछने के आरोप लगाए, जिसके बाद वो काफी चर्चा में आ गईं. इन खबरों के बीच रानी चटर्जी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. रानी की इन शोख अदाओं पर उनके फैंस मरे-मिटे जा रहे हैं. आप भी देखें रानी का वीडियो, जिसमें वो अपनी कातिलाना अदाओं से लोगों के दिलों में छूरियां चला रही हैं.

