छींक आई और गिर पड़ा: जानिए कैसे चलते-चलते 18 साल के लड़के की अचानक हो गई मौत

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में सड़क पर चलते-चलते 18 वर्षीय लड़के की अचानक मौत हो गई. इस पूरे वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो में लड़के को एक आकस्मिक छींक के बाद अचानक सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है. लोग मान रहे हैं कि इस लड़के की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई है.

वायरल वीडियो में चार युवकों को एक संकरी गली में चलते हुए देखा जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे घर वापस जा रहे थे. हालांकि, वीडियो का अगला सीन आपको झकझोर कर रख देगा. चारों में से एक युवक छींक के लिए रुकता है और फिर अपने एक दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर बेहोश हो जाता है. जल्द ही, वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे दोस्त दहशत में आ गए और मदद के लिए पुकारने लगे. सूत्रों ने बताया कि लड़के को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अभी तक लोग मान रहे हैं कि युवक की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई, जो छींक के साथ आया था. हालांकि, मौत के वास्तविक कारण का समर्थन करने के लिए एक मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है.

