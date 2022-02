इस एक चीज को खाने से बढ़ेगी इम्यूनिटी, दिल-हड्डियां और शरीर बनेगा ताकतवर, जानें जबरदस्त फायदे

Moringa benefits: आज हम आपके लिए सुपरफूड मोरिंगा के फायदे लेकर आए हैं. मोरिंगा में खूब सारा प्रोटीन, एमिनो एसिड, फाइबर, विटामिन B, C और E पाया जाता है. ये सभी पोषक तत्व हेल्दी शरीर के लिए जरूरी होते हैं. मोरिंगा को सुपरफूड की लिस्ट में शामिल किया जाता है. इस पौधे को लोग सहजन के नाम से भी जानते हैं. आयुर्वेद में मोरिंगा की फलियों और पत्तों का काफी इस्तेमाल किया जाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि मोरिंगा का सेवन करने से रोगप्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत होती है. इस में एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटीड्रिप्रेसेंट से भरपूर गुण पाए जाते हैं. आप इसके पत्तों, चूर्ण या फलियों को खा सकते हैं. हार्ट और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी मोरिंगा बहुत फायदेमंद है. मोरिंगा में आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जिसकी वजह से एनीमिया दूर करने के लिए इसके इस्तेमाल की सलाह दी जाती है.

मोरिंगा में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients found in Moringa)

विटामिन C, A और कैल्शियम से भरपूर मोरिंगा में सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. एक रिसर्च में ये जानकारी सामने आई है कि मोरिंगा में संतरे की तुलना में सात गुना ज्यादा विटामिन C पाया जाता है और गाजर की तुलना में 10 गुना ज्यादा विटामिन A पाया जाता है. यह सभी तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं.

मोरिंग से मिलने वाले जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of Moringa)

1- रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है

मोरिंगा या फिर इसकी पत्तियां खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है. इसकी पत्तियां फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं.

2 एनर्जी बढ़ाता है

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोरिंगा खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है, जिससे थकान की समस्या दूर होती है. आयरन से भरपूर मोरिंगा के पत्ते उनींदापन और कमजोरी को दूर करने में भी मदद करता है.

3 हड्डियों को मजबूत बनाता है

मोरिंगा के पत्तों में कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर होता है, जिसके सेवन से हड्डियां मजबूत और हेल्दी बनती हैं. मोरिंगा के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होता है, जो आपको गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने में भी मदद करता है.

4 डायबिटीज को कंट्रोल रखने में लाभकारी

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि मोरिंगा के पत्ते खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है. इन्हें खाने से डायबिटीज का खतरा कम होता है. मोरिंगा में क्लोरोजेनिक एसिड होता है, जिससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है.

5 दिल को स्वस्थ रखने में भी मददगार

मोरिंगा के पत्ते खाने से बेड कोलेस्ट्रॉल कम होता है. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इससे रक्त वाहिकाओं को क्लॉटिंग हो सकती है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है. इसलिए मोरिंग खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

