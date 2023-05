Watch: दिल्ली में कार के बोनट पर लटका युवक, बदमाश ने 3 KM तक घसीटा; वीडियो वायरल

दिल्ली में 3 KM तक घसीटा

बता दें कि दिल्ली में बीती रात करीब 11 बजे आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर जा रही एक कार ने बोनट पर लटके शख्स को करीब 2-3 किलोमीटर तक घसीटा. बदमाश को बिल्कुल भी डर नहीं था कि बोनट पर लटका शख्स गिर सकता था, उसकी मौत हो सकती थी. सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपी के प्रति नाराजगी जाहिर की है और कार्रवाई की मांग की है.

"I work as a driver, I was returning after leaving a passenger. When I reached near Ashram, a car touched my car three times, then I came out of my car and stood in front of his car. After which he started driving the car, I hung on the bonnet and he kept driving from Ashram… pic.twitter.com/oIi9YH2c5T

— ANI (@ANI) May 1, 2023