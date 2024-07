NEET Paper Leak Case: जिसे नीट का 'न' नहीं पता, उस इंसान को CBI ने पकड़कर भेज दिया जेल, कोर्ट ने दी बेल

NEET-UG paper leak case: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है. सीबीआई बिहार की राजधानी पटना समेत कई राज्यों में जाकर छापेमारी कर रही है. साथ ही आरोपियों की धरपकड़ में भी जुटी हुई है. इसी बीच दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई को NEET पेपर लीक केस में आरोपी गंगाधर गुंडे को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि CBI ने गंगाधर को गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार किया था.

एक ही नाम के दो आरोपी

CBI ने बिलकुल एक जैसे नाम होने की वजह से एन गंगाधर अप्पा की जगह गंगाधर गुंडे को 30 जून को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, NEET पेपर लीक केस में ही महाराष्ट्र के लातूर से एन गंगाधर अप्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसे बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था.

शुक्रवार को दिल्ली की एक सीबीआई अदालत ने 52 साल के गंगाधर रंगनाथ गुंडे को जमानत दे दी, जिस पर बिहार में नीट पेपर लीक मामले में कथित रूप से शामिल लोगों के संपर्क में रहने का आरोप है.

26 जून को गंगाधर को किया गया गिरफ्तार

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम के निवासी गंगाधर गुंडे को 26 जून को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 30 जून तक पुलिस हिरासत में उन्हें रखा गया, उसके बाद 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भी गंगाधर रहे, उन्हें पिछले महीने उत्तराखंड से मसूरी जाते समय देहरादून पुलिस गिरफ्तार किया था.

वकील ने सीबीआई का किया विरोध

सीबीआई का विरोध करते हुए अदालत में गंगाधर गुंडे की जमानत याचिका में वकील ने कहा कि एफआईआर में जिस गंगाधर का जिक्र है, वह असल में कोई और है, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है वह कोई और है, सीबीआई ने गलत गंगाधर को आरोपी बना दिया है, इसके बाद अदालत ने जमानत दे दी.

गंगाधर मुंडे के वकील का क्या कहना है?

गंगाधर गुंडे के वकील कैलास मोरे ने दिल्ली की अदालत से कहा, “इस मामले में मेरे (गंगाधर गुंडे) खिलाफ एक भी शब्द नहीं मिला है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि नीट परीक्षा क्या होती है.

#WATCH | Delhi: Counsel for wrongly arrested accused Gangadhar Gunde, Kailash More says, "Gangadhar Gunde was arrested only on the ground of similarity of name to the original accused Gangadhar... However, the bail has been granted. My argument was that the accused who was… https://t.co/YNJWGMkRKL pic.twitter.com/nR9AZ6gBjw

— ANI (@ANI) July 12, 2024