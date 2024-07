जो हमारे साथ हम उनके साथ.. बंद करो सबका साथ सबका विकास, इतना बोलकर कैसे पलट गए शुभेंदु अधिकारी?

Sabka Saath Sabka Vikas: लोकसभा चुनावों परिणामों के बाद बीजेपी लगातार अपने संगठन को लेकर सुर्ख़ियों में है और तमाम राज्यों में समीक्षाओं का दौर जारी है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी की बैठक में सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी का एक बयान छाया हुआ है. उन्होंने अपने एक चौंकाने वाले बयान में कहा कि मुसलमानों की बीजेपी में कोई जगह नहीं है. हम सबका साथ, सबका विकास' नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे जो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं.

असल में शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की थी और आप सभी ने भी कहा था कि 'सबका साथ, सबका विकास' लेकिन मैं इसे अब और नहीं कहूंगा, बल्कि अब हम कहेंगे 'जो हमारे साथ हम उनके साथ', सबका साथ, सबका विकास बंद करो', शुभेंदु अधिकारी यहां तक कह गए कि हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है.

लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया बवाल मच गया. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने निशाना बना लिया. बस कुछ ही घंटों में वे अपने बयान से मुकर गए. उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है. मैं स्पष्ट हूं कि जो राष्ट्रवादी हैं, इस राष्ट्र और बंगाल के लिए खड़े हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए. जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े होते, राष्ट्र और बंगाल के हित के खिलाफ काम करते हैं, हमें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है.

सफाई में शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की तरह, हमें लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विभाजित नहीं करना चाहिए, मैं प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आह्वान को अक्षरश: साकार करता हूं. उनकी ये सफाई भले आई है लेकिन उन्होंने तो जो बयान दिया वह सफाई से बिलकुल उलट है. उन्होंने साफ कहा था कि सबका साथ सबका विकास की जरूरत ही नहीं है.

मालूम हो कि पीएम मोदी ने खुद साल 2014 में सभी भारतीयों को बिना किसी धर्म और जाति के शामिल करते हुए यह नारा दिया था. पीएम मोदी आए दिन सबका साथ सबका विकास का नारा देते रहते हैं. साथ ही वे इसमें सबका विश्वास सबका प्रयास भी जोड़ चुके हैं. लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की थी, लेकिन अब मैं 'सबका साथ, सबका विकास' और नहीं कहूंगा, इसके बजाए हम कहेंगे कि 'जो हमारे साथ हम उनके साथ', अल्पसंख्यक मोर्चे की भी कोई जरूरत नहीं है.

