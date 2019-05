छोटे दुकानदारों-व्यापारियों को मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में दी यह सौगात

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग देश के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सौगात दी है. पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर वह सत्ता में फिर से आए तो छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम लाएंगे. पीएम मोदी ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी देते हुए बताया कि यह स्कीम लॉन्च कर दी गई है. इस स्कीम में ऐसे कारोबारियों को शामिल किया जाएगा जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये से कम है. इस योजना से करीब 3 करोड़ छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा.

मोदी कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 3 और बड़े फैसले किए. इसके तहत अब देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत अब तक 12 करोड़ किसानों को साल में 6 हजार रुपए दिए जाने थे. लेकिन अब देश के 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, "प्रधानमंत्री किसानों की बहुत चिंता करते हैं. इसके लिए उन्‍होंने ये फैसला किया है. हमने तय किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे. पहले 2 करोड़ किसान ऐसे थे, जो इस योजना से छूट र‍हे थे."

People first, people always.

Glad that path-breaking decisions were taken in the Cabinet, the first in this tenure. Hardworking farmers and industrious traders will benefit greatly due to these decisions.

The decisions will enhance dignity and empowerment of several Indians. pic.twitter.com/U9JTXeyoVm

— Narendra Modi (@narendramodi) May 31, 2019