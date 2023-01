मजदूर का यह Video देख खौल उठा लोगों का खून, बोले- बोले- ठेकेदार पर केस करो...

Viral Video: इंसान कमाई के लिए क्या नहीं करता है. घर-परिवार से दूर तो जाता ही है, कई बार उसे अपने जीवन को भी संकट में डालना पड़ता है. अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा है तो वह ऑफिस वर्क करके किसी न किसी तरीके से रोजी-रोटी कमा लेता है लेकिन वहीं, अगर कोई शख्स पढ़ा-लिखा नहीं होता है, तो उसे मेहनत-मजदूरी करके ही पेट पालना पड़ता है.

वहीं, मजदूरों का जीवन बहुत कठिन होता है. कैसा भी मौसम हो, उन्हें बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते न केवल काम पर जाना पड़ता है बल्कि कई बार तो भूखे पेट ही ठेकेदार की गालियां तक सुननी पड़ती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर नेटिजेंस भड़क उठे हैं.

यह भी पढ़ें- Viral: बुलडोजर पर चढ़ गया भड़का हुआ 100 किलो का अजगर, Video देख कांप जाएगी रूह

अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है लेकिन ऊंची इमारतों को बनाने वाले भी बड़े ही ऊंचे हौसलों के होते हैं. इसकी बानगी आप इस वीडियो में देख सकते हैं. 5वीं-छठी मंजिल से नीचे न देख पाने की हिम्मत कर पाने वाले लोग इस वीडियो को देखकर जरा डर भी सकते हैं. इंटरनेट पर इसी तरह से काम करने वाले एक मजदूर की वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप गई.

यह भी पढ़ें- राजस्थान की एक हवेली में रात में दिखी 'मंजूलिका', असली भूत समझ बैठे लोग, फिर जो हुआ....

क्या है इस वायरल वीडियो में

सोशल मीडिया पर एक मजदूर के काम करने की क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह खूब ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहा है. मजदूर का वीडियो देखते ही ऊंचाई पर गौर करने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 11 सेकेंड की क्लिप देखकर लोग परेशान हो रहे हैं तो जरा सोचिए कि जिस मजदूर से इतनी ऊंचाई पर काम करवाया जा रहा है, उसका क्या हाल होगा. काम करते समय वह खुद कांप रहा है.

He needs appreciation and all praise… pic.twitter.com/fVcUqsJFIC

— Dr Showkat Shah (@shahshowkat07) January 8, 2023