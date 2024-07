भारत के सब्र का बांध टूटा तो... आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा! कठुआ हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला

Kathua Terror Attack News in Hindi: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया. आतंकियों ने सेना के गश्ती वाहन को निशाना बनाया जिसमें पांच सैनिक शहीद हुए. पिछले तीन दिनों के भीतर, J&K में विभिन्न आतंकी हमलों में कुल सात जवानों ने शहादत दी है. आतंकियों की कायराना हरकत पर देश आक्रोशित है. राजनेताओं से लेकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने 'आतंकवाद की नर्सरी' पाकिस्तान से बदला लेने की बात की.

फारूक अब्दुल्ला की PAK को चेतावनी

J&K के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कठुआ हमले पर कहा, "...सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है. ये गलत है. दुनिया का कोई देश आतंकवाद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है. ये आतंकवाद उन्हें (पाकिस्तान) बर्बाद कर देगा. जब आतंकवाद बंद होगा तब बातचीत शुरू होगी. दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती. उन्हें इस बारे में सख़्त कदम उठाने चाहिए.'

अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि कहीं भारत के सब्र का बांध टूट न जाए और लड़ाई हो. उन्होंने कहा, 'पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगी और कुछ नहीं. मेहरबानी करके आतंकवाद को बंद करें.'

भारत सरकार ने जताया शोक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए और इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए. मेरी संवेदनाएं उन बहादुरों के परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी है. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने X पर पोस्ट किया, 'मैं बदनोटा, कठुआ (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकवादी हमले में हमारे पांच बहादुर भारतीय सेना के जवानों के मारे जाने से बहुत दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है. आतंकवाद विरोधी अभियान जारी हैं और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ हैं. मैं इस नृशंस आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

