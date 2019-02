नई दिल्‍ली : पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्‍तान के बीच के हालातों पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्‍तान के बीच हालात काफी खतरनाक हो गए हैं. यह बेहद ही खराब स्थिति है. हम इसे खत्‍म होते देखना चाहते हैं.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने करीब 50 जवानों को खोया है, मैं इसे समझ सकता हूं. बड़ी संख्‍या में लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं. उन्‍होंने आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत इस मुद्दे पर कुछ बड़ा और शक्तिशाली कदम उठाने की ओर सोच रहा है. भारत पाकिस्‍तान के आतंकियों पर कार्रवाई करना चाहता है. भारत और पाकिस्‍तान के बीच समस्‍याएं बढ़ी हैं.

#WATCH US President Donald Trump says "There’s a terrible thing going on right now between Pakistan and India. It's a very very bad situation and it is a dangerous situation between the two countries. We would like to see it stop. Lot of people were just killed." #PulwamaAttack pic.twitter.com/oZAi4pRVsU

