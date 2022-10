Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 13 October 2022

1- दिल्ली में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज, बारिश के बाद निकली तेज धूप, प्रदूषण बढ़ने के आसार

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार बदलता दिख रहा है. कुछ दिन पहले लगातार बारिश हुई, उसके बाद तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई. दिल्ली में बारिश खत्म होते ही गुरुवार सुबह से तेज धूप खिली. आगामी कुछ दिनों धूप के इसी तरह से खिले रहने के आसार हैं. Click here to read more.

2- लालू के बेटे तेजप्रताप के साथ हुई अनोखी घटना, किया ये चमत्कार होने का दावा

बिहार सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजप्रताप यादव ने अपने साथ चमत्कार होने का दावा किया है. एक वीडियो सामने आया है जिसमें तेजप्रताप ने दावा किया है कि उन्होंने कल (बुधवार) शिरडी के साईं बाबा की उदी के लिए कामना की थी और आज वह उनके ऑफिस के टेबल पर रखा मिला. Click here to read more.

3- उत्तराखंड में यूपी का 'बिकरू कांड' रिटर्न! ग्रामीणों ने बताई उस रात की पूरी कहानी

उत्तराखंड में यूपी के बिकरू कांड जैसा मामला सामने आया है. यूपी पुलिस बदमाशों का पीछा करते हुए उत्तराखंड के काशीपुर पहुंची, जहां पुलिस टीम पर जबरदस्त हमला किया गया. पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूब फायरिंग हुई. गोली लगने से एक ग्रामीण महिला की मौत हो गई. जबकि 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए. Click here to read more.

4- सेना का कंमाडो डॉग Zoom शहीद, आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुआ था जख्मी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए भारतीय सेना के कंमाडो डॉग जूम (Zoom) शहीद हो गया है. श्रीनगर के सैन्य पशु चिकित्सा अस्पताल में इलाज के दौरान उसने अंतिम सांस ली. एक अधिकारी ने बताया कि पशु अस्पताल में इलाज करा कंमाडो डॉग को डॉक्टर्स ने आज दोपहर करीब 12 बजे मृत घोषित किया. Click here to read more.

5- हिजाब विवाद पर AIMIM चीफ औवेसी का बयान, कहा- हाई कोर्ट ने कुरान की गलत व्याख्या की

कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन पर अलग-अलग राय थी, जिसके बाद कर्नाटक में हिजाब पर लगा बैन फिलहाल जारी रहेगा. कोर्ट की इस टिप्पणी के बात AIMIM चीफ ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. Click here to read more.

6- ED ने आईएएस अधिकारी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आय से अधिक संपत्ति से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में गुरुवार को छत्तीसगढ़ के आईएएस समीर विश्नोई, इंद्रमणि समूह के सुनील अग्रवाल और फरार आरोपी सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया. Click here to read more.

7- ऊना से दिल्ली चली देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन, रेल मंत्री बोले- 'नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा देश'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (4th VandeBharat train) को हरी झंडी दिखा कर रवाना कर दी है. ये ट्रेन नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के ऊना रूट पर चलेगी. Click here to read more.

8- Iran में हिजाब के खिलाफ महिलाएं आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में, अमेरिका का भी मिल रहा साथ

ईरान में हिजाब के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों में कई लोगों की अब तक मौत की भी खबर है. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के खिलाफ भी जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. Click here to read more.

9- यूक्रेन की मदद को PAK ने भेजा था बारूद, अब Iran के हथियार से रूस ने हिसाब किया चुकता

यूक्रेन ने रूस के खिलाफ कई महीनों से जारी लड़ाई में दोनों देशों के हथियारों का जखीरा धीरे-धीरे कम पड़ रहा है. यही वजह है कि दोनों को हथियार सप्लाई करने वाले देशों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. Click here to read more.

10-यूक्रेन के 4 राज्य कब्जाने पर UN में रूस के खिलाफ भारी बहुमत से प्रस्ताव पास, भारत ने लिया ये बड़ा फैसला

पिछले 7 महीने से यूक्रेन (Ukraine) के खिलाफ जंग छेड़े हुए रूस (Russia) को संयुक्त राष्ट्र संघ में करारा झटका लगा है. यूक्रेन के 4 राज्यों को अपने में मिला लेने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया. इस वोटिंग में 143 देशों ने रूस के खिलाफ वोट दिया, जबकि 5 उसके फेवर में रहे. वहीं 35 देश मतदान से गैर-हाजिर रहे. Click here to read more.

