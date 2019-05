मैं ऐसा बल्लेबाज जिसने शतक लगाया, जबकि टीम हार गई: शशि थरूर

नई दिल्ली: केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट (Lok Sabha Elections Results 2019) से आगे चल रहे कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह खुद को ऐसे बल्लेबाज की तरह महसूस कर रहे हैं जिसने शतक लगाया लेकिन उसकी टीम हार गई.

थरूर ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैं करीब 50 हजार वोटों से आगे चल रहा हूं. मैं खुद को उस उम्मीदवार की तरह महसूस कर रहा हूं जिसने शतक लगाया लेकिन उसकी टीम हार गई.’’

As my lead nears 50,000 with 72% counted, i feel like a batsman who has scored a century while his team has lost! It's a bittersweet emotion I will take some time to reflect on. #TharoorForTvm

उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरे लिए खट्टा-मीठा अनुभव है.’’

I pay tribute my rivals, Shri Kummanam Rajasekharan &Shri C. Divakaran, on having fought a strong campaign. I look forward to their cooperation &that of their parties in the collective task of ensuring development and progress for Thiruvananthapuram & the rest of India. JaiHind!

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 23, 2019