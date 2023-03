Viral Video: लड़के की अदाकारी देख यूजर्स हैरान, एक ही सेकंड में दिखाई हंसने और रोने की कलाकारी

सोशल मीडिया पर वायरल

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि सामने एक लड़का बैठा हुआ है और वह अपनी कलाकारी दिखा रहा है. यह वीडियो भारत के बाहर का ही लग रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बच्चे का नाम अल्बर्ट ओफोसू नेकेटिया है और यह बच्चा घाना का रहने वाला है. वीडियो कुछ समय पहले का है हो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लड़के की तारीफ करने लगे

इस वीडियो में वह अपनी मां से कुछ मांगते हुए रोता है और फिर तुरंत जोर-जोर से हंसने लगता है. वह जैसे ही रोता है उसकी दादी उसे खुश करने के लिए गाना गाने लगती है और वह हंसने लग जाता है. फिलहाल जैसे वीडियो वायरल हुआ जो लड़के की तारीफ करने लगे वही एक यूजर ने लिखा कि इस लड़के ने कोई नया काम करके नहीं दिखाया है.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि भारत में ऐसे तमाम लड़के पड़े हैं जो इससे बेहतर टैलेंट दिखा सकते हैं भाई. वहीं एक और यूजर ने लिखा कि भाई टैलेंट किसी का भी हो सम्मान करना चाहिए. फिलहाल लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Ghana's 7-year-old Albert Ofosu Nketia has become an internet sensation following a viral video of him crying then laughing.

He asked his mum for yam, but she gave him plantain instead, and he started crying.

His grandmother sang to him to cheer him up, and he started laughing. pic.twitter.com/Gx8cHx5JwR

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 21, 2023