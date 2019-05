फुटबॉल के साथ इस बच्ची के कारनामे आपको भी कर देंगे शॉक, VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक 4 साल की क्यूटी बेबी छाई हुई है. इस वीडियो में बच्ची फुटबॉल के साथ ऐसे कारनामे करते हुए नजर आ रही है, जिसको देखकर बड़े-बड़े हैरान हैं. घर हो या फिर फुटबॉल ग्राउंट दोनों ही जगह बच्ची अपने कारनामों को दिखा रही है और सोशल मीडिया पर लोग इसके कारनामों के मुरीद हो रहे हैं.

देखिए VIDEO...

When I first saw this in my #whatsappwonderbox I thought it was a little girl & was amazed. Then trawled the net & it seems it’s really a 4 yr old Iranian boy! I’m still impressed by the way! Enjoy... pic.twitter.com/pqfPMhMRoR

— anand mahindra (@anandmahindra) May 18, 2019