गौतम गंभीर का बड़ा आरोप- बिशन सिंह बेदी अपने नाकाबिल बेटे को क्रिकेट में लाना चाहते थे

नई दिल्ली: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने एक बार फिर पूर्व दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि उन्होंने अपने बेटे अंगद को दिल्ली क्रिकेट में शामिल करने के लिए कई जतन किए थे. गंभीर इससे पहले नवदीप सैनी के डेब्यू मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद बेदी और चेतन चौहान के खिलाफ बोले थे, जिसके जवाब में बेदी ने गंभीर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था.

बेदी के जवाब के बाद एक बार फिर गंभीर पूर्व स्पिनर पर आक्रामक हो गए हैं. बेदी ने गंभीर की बात को नकराते हुए कहा था कि वह, "गंभीर वर्चस्व हासिल करने के लिए नीचे नहीं गिर सकते."

गंभीर ने इसके जवाब में ट्वीट किया, "बिशन सिंह बेदी दबदबा कायम करने के लिए नीचे गिरने की बात कर रहे हैं. यह वो शख्स है, जो अपने नकाबिल बेटे का चयन कराना चाहता था और चेतन चौहान अपने भतीजे को डीडीसीए टीम में लाना चाहते थे. आप पर शर्म है? मैं यहां साथ ही 2013 में बेदी के नवदीप सैनी पर दिए गए बयान को पोस्ट कर रहा हूं."

@BishanBedi talking about “stooping to conquer” ,man who was pushing his undeserving son for selection or @ChetanChauhanCr bent on getting his nephew in DDCA team. Shame. Also reproducing Bedi’s comments on Navdeep in a protest letter of 2013. Read onhttps://t.co/hhwMDViipZ

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 4, 2019