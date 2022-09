Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 25 September 2022

1. भारतीय महिला टीम ने मैच जीतकर रचा इतिहास, पहली बार इंग्लैंड की धरती पर किया ये कमाल; झूलन को दी शानदार विदाई Click Here To Read Full Story

भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को आखिरी वनडे मैच में 16 रन से हरा दिया. इसके के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में क्लीन स्वीप किया. रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जिन्होंने चार विकेट लिए.

2. मैदान पर आखिरी बार उतरीं झूलन गोस्वामी, इंग्लिश क्रिकेटरों ने दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर'- VIDEO Click Here To Read Full Story

लंबे कद की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर अपने करियर का आखिरी मैच खेला.

3. ऑस्ट्रेलिया से अब हारे तो गई सीरीज हाथ से... रोहित शर्मा को उठाने ही होंगे ये 3 बड़े कदम! Click Here To Read Full Story

टीम इंडिया अब हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मैच खेलेगी. इसे 'फाइनल' टी20 मैच भी कहा जा रहा है क्योंकि इसे जीतने वाली टीम सीरीज पर भी कब्जा जमा लेगी. तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है.

4. भारतीय क्रिकेटर ने किया 'मांकडिंग' आउट तो इंग्लैंड फैंस को याद आए नियम, सहवाग ने कर दी बोलती बंद Click Here To Read Full Story

ENG W vs IND W: मांकडिंग आउट करना काफी वक्त से विवादास्पद बना हुआ है. इसी बीच भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने चार्ली डीन को इसी तरह आउट किया तो सोशल मीडिया पर इंग्लैंड क्रिकेट फैंस ने आपत्ति जताई. फिर सहवाग ने अपने ही अंदाज में उनकी बोलती बंद की.

5. बड़ी खबर के चक्कर में टकटकी लगाए बैठे थे लोग, महेंद्र सिंह धोनी ने किया ये ऐलान Click Here To Read Full Story

MS Dhoni Big Announcement: बहुत से क्रिकेट प्रेमियों को ये लग रहा था कि दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. धोनी के चाहने वालों ने राहत की सांस ली. धोनी इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी भी जारी रखेंगे.

6. कराची में हो सकती थी बड़ी अनहोनी, बाल-बाल बच गया इंग्लिश क्रिकेटर- VIDEO Click Here To Read Full Story

PAK vs ENG 3rd T20I: कराची नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में एक बड़ा हादसा होने से बचा. इस मैच में पाकिस्तान को 63 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी.

7. अच्छे में सब साथ थे, बुरे वक्त में केवल वो खड़ी रहीं.. इस दिग्गज के लिए इमोशनल हो गईं भारतीय कप्तान Click Here To Read Full Story

Jhulan Goswami: दुनिया की दिग्गज महिला तेज गेंदबाजों में शुमार झूलन गोस्वामी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है. हरमनप्रीत कौर ने जब डेब्यू किया था, तब झूलन ही टीम की कप्तान थीं. झूलन के आखिरी मुकाबले में हरमनप्रीत ने कप्तानी संभाली.

8. IND vs AUS: 8, 10, 12 या पूरे 20? हैदराबाद टी20 मैच में कम होंगे ओवर या मौसम रहेगा मेहरबान? Click Here To Read Full Story

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का 'फाइनल' मैच हैदराबाद में आज यानी रविवार 25 सितंबर की शाम को खेला जाना है. जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी, सीरीज भी अपने नाम कर लेगी. हैदराबाद का मौसम मेहरबान होगा या फिर बारिश करेगी खेल खराब?

9. दिग्गज क्रिकेटर की भविष्यवाणी, भारत नहीं बल्कि ये टीम बनने जा रही है इस बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन Click Here To Read Full Story

T20 World Cup-2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 16 अक्टूबर से होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले कई दिग्गज और क्रिकेट एक्सपर्ट खिताब जीतने वाली टीम को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं. ऐसी ही भविष्यवाणी पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता सबा करीम ने भी की है.

10. रविचंद्रन अश्विन 'बेवजह' होने लगे ट्विटर पर ट्रेंड? गुस्से में बोले- आज रात तो... Click Here To Read Full Story

मांकडिंग को लेकर जो बहस शुरू हुई है, वह करीब तीन साल पहले अश्विन के कारण ही हुई. भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2019 सीजन के दौरान इस तरह से जोस बटलर को शिकार बनाया था.