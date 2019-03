साइना, सिंधू और किदांबी टॉप-10 में बरकरार, लक्ष्य ने 28 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई

नई दिल्ली: भारतीय युवा शटलर लक्ष्य सेन और रिया मुखर्जी विश्व बैडमिंटन की मंगलवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में पुरुषों और महिलाओं के एकल वर्ग में क्रमश: 76वें और 94वें स्थान के साथ शीर्ष 100 खिलाड़ियों में जगह बनाने में सफल रहे. बीडब्ल्यूएफ की नवीनतम रैंकिंग में लक्ष्य ने 28 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई, जबकि रिया ने 19 स्थानों का सुधार किया.

पिछले रविवार को बासेल में चीन के शी युकी के खिलाफ स्विस ओपन के फाइनल में हारने से पहले ओलंपिक चैंपियन चेन लांग को शिकस्त देने वाले भारतीय खिलाड़ी बी. साई प्रणीत ने भी तीन स्थानों का सुधार किया. वह अब 19वें स्थान पर पहुंच गए और पुरूष एकल रैंकिंग में तीसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी हैं.

किदांबी श्रीकांत इसमें शीर्ष भारतीय हैं जो पहले की तरह सातवें स्थान पर बने हुए हैं. उनके बाद बाद समीर वर्मा (14 वें), एचएस प्रणय (24 वें), शुभंकर डे (43 वें), परुपल्ली कश्यप (48 वें), अजय जयराम (52 वें) और सौरव वर्मा (53 वां) का नंबर है.

