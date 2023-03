Oral Health: दांतों का पीलापन दूर करने के लिए इन फलों को करें डाइट में शामिल, मोती जैसे चमक उठेंगे दांत

How To Whiten Your Teeth: मुंह की साफ-सफाई बहुत जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कमजोर दांत और मसूडे़ आपको परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही आपको खाना खाने में भी दिक्कत हो सकती है.इसके अलावा खाना सही से न चबाने की वजह से आपको खाना पचाने में भी दिक्कत हो सकती है. वहीं कुछ लोग दांतों के पीलेपन से परेशान रहते हैं. क्यों दांतों का पीला होना शर्मिदगी का कारण भी बनता है.ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि दांतों का पीलापन दूर करने के लिए आपको किन फलों का सेवन करना चाहिए?

दांतों को सफेद रखने के लिए इन फलों का करें सेवन-

सेब (Apple)

रोजाना एक सेब खाने से आप तमाम तरह की बीमारियों से बच सकते हैं. वहीं क्या आपको पता है कि रोजाना सेब खाने से दांत साफ रहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सेब को चबाने से इसमे से निकलने वाले फाइबर वाले तत्व कैविटी वाले बैक्टीरिया को दातों से निकालने में मदद करते हैं.

पाइनएप्पल (Pineapple)-

नाशपाती और पाइनएप्पल को खाने से दांतों की सफाई होती है और दांतों में कैविटी की दिक्कत नहीं होती है. इसलिए अगर आपके दांत पीले हो गए हैं तो आप रोजाना पाइनएप्पल का सेवन कर सकते हैं.

अमरूद (Guava)-

अमरूद की पत्तियां न केवल सेहत के लिए अच्छा होते हैं. लेकिन अगर आप दांतों का पीलापन दूर करना चाहते हैं तो रोजाना अमरूद को काटकर खाएं ऐसा करने से आप दांतों के पीलेपन से छुटकारा पा सकते हैं.

गाजर (Carrot)

फलों के साथ ही हरी सब्जियां भी आपके दांतों के लिए फायदेमंद होती हैं. ऐसे में आप गाजर का सेवन कर सकते हैं गाजर खाने से मुंह में लार बनती है जो आपके मुंह को साफ रखने का काम करती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)