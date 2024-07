ट्रंप से सिर्फ 130 मीटर दूर था हमलावर, पहले ही दिख गया फिर स्नाइपर ने क्यों नहीं चलाई गोली; काले चश्मे वाली महिला कौन?

Donald Trump Assassination Attempt: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कल (14 जुलाई) बड़ा हमला हुआ, जिसमें वो बाल-बाल बच गए. इसके बाद अब ट्रंप पर हमले को लेकर जांच तेज हो गई है. FBI ने आरोपी के घर पर रेड की है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि हमलावर की प्लानिंग बहुत बड़ी थी. उसकी गाड़ी से बम बनाने का सामान मिला है, जबकि उसके घर से भी बम बनाने की सामग्री मिली है. डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान उन्हें निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई थी. इस पूरे हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा में मौजूद सीक्रेट सर्विस पर सवाल खड़े हुए है कि आखिर कैसे इतने करीब से ट्रंप पर इतना बड़ा हमला हो गया. इस बीच 4 वीडियो सामने आए हैं और कई सवाल उठा रहे हैं. Zee News इन वीडियोज की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये सभी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

130 मीटर दूर था ट्रंप का हमलावर

सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ. उस समय वो कहां थे, हमलावर कहां था और ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर यानी निशानेबाज सुरक्षाकर्मी कहां थे. हमलावर ने ट्रंप पर 130 मीटर दूर से हमला किया. उनके ठीक पीछे लोग बैठे थे. हमलावर के ठीक सामने स्नापर्सबैठे थे, लेकिन स्नाइपर्स की चौकसी के बीच भी हमलावर ने ट्रंप को टारगेट किया और गोली चला दी. गनीमत रही ट्रंप बाल-बाल बच गए और गोली सिर्फ उनके कान को छूकर निकल गई.

लोगों ने हमलावर को देख लिया था

ट्रंप पर हुए हमले को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में बकायदा लोग हमलावर को देख रहे होते हैं कि वो एक बिल्डिंग की छत पर राइफल के साथ मौजूद है. साथ ही उसी बिल्डिंग के नीचे पुलिस भी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कि वो हमलावर को देख ही नहीं पाते. एक युवक तो इसका वीडियो भी बना रहा है, लेकिन जैसे ही वो वीडियो बनाना शुरू करता है. तभी छत पर चढ़ा वो हमलावर ट्रंप पर गोली चला देता है. इसके बाद वहां अफरातफरी मच जाती है. इससे पहले कई चश्मदीदों ने ये भी दावा किया था कि उन्होंने हमलावर को छत पर जाते देखा था और पुलिस को इस बारे में जानकारी भी दी थी.

#BREAKING: Unconfirmed footage shows the possible shooter at the Trump rally in Butler, Pennsylvania, lying dead on the roof of a nearby building, reportedly killed by U.S. Secret Service agents. pic.twitter.com/lpWJt7NJlF — (@rawsalerts) July 13, 2024

पहले दिख गया था हमलावर तो स्नाइपर ने क्यों नहीं मारा

डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले लड़के को गोली मारते स्नाइपर्स का एक वीडियो सामने आया है. स्नाइपर्स कुछ दूरी पर एक छत पर तैनात थे, जहां ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे. इस बीच जेकोव कनानी नाम के एक्स यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि स्नाइपर्स ने पहले ही हमलावर को देख लिया था, तब भी गोली क्यों नहीं चलाई. जेकोव ने लिखा, 'ट्रंप की रैली में छत पर दो स्नाइपर्स की मशहूर तस्वीर में दिख रहे अधिकारी जोनाथन विलिस ने लोगों को बताया है कि कम से कम 3 मिनट तक हत्यारे पर उनकी नजर थी, लेकिन सीक्रेट सर्विस के प्रमुख ने अपराधी को मारने का आदेश देने से इनकार कर दिया. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर गोली चलाने से पहले हत्यारे को रोकने से उन्हें रोका.'

BREAKING: Jonathan Willis, the officer in the famous photo of the two snipers on the roof at Trump's rally, has informed the public that he had the assassin in his sights for at least 3 minutes, but the head of the Secret Service refused to give the order to take out the… pic.twitter.com/6xkd5VBgAo — Jeckov Kanani (@JeckovKanani) July 14, 2024

Watch this video taken from a different angle at the rally in Butler, PA where Trump was shot. The counter snipers on the roof see something and immediately engage the shooter, killing him. These men are heroes. pic.twitter.com/TKYJOmD4xA — WorldNetDaily (@worldnetdaily) July 14, 2024

ट्रंप की रैली में काले चश्मे वाली महिला कौन?

हमलावर ने जिस समय डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई, उस समय रैली में मौजूद एक महिला का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो काला चश्मा लगाए नजर आ रही है. जब गोली चलती है तो रैली में अफरातफरी मच जाती है, लेकिन महिला को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और आराम से नीचे बैठती है. फिर उठती है और वीडियो बनाने लगती है. इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि काले चश्मे वाली यह महिला कौन है.

This video of a woman located behind Donald Trump during his attempted assassination is HIGHLY suspicious. Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. pic.twitter.com/L4sEHArSrA — Dominic Michael Tripi (@DMichaelTripi) July 15, 2024

क्या किसी एजेंसी ने की हमलावर की मदद?

इसके साथ ही डलास एलेक्जेंडर नाम के एक युवक ने भी वीडियो शेयर कर सीक्रेट एजेंसी पर मदद के आरोप लगाए हैं. एलेक्जेंडर का दावा है कि उन्होंने 14 सालों तक स्नाइपर के तौर पर का किया है. वीडियो में एलेक्जेंडर ने कहा, 'मैंने 14 साल स्नाइपर के तौर पर बिताए हैं. और कल जो हुआ, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि शूटर को किसी एजेंसी, संगठन या सरकार से मदद मिली होगी. जैसे ही मैंने फोटो देखी, उन्होंने जो कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया.'

My opinion because I’ve been asked so many times. Can’t upload any longer so if you care to hear it all, it’s on my Instagram as well. pic.twitter.com/SreQwtKplr — iamdallasalexander (@dallasalexandr) July 14, 2024

इन वीडियोज के आने के बाद उठे कई सवाल

1. वीडियो में हमलावर अपनी पोजीशन लेता हुआ दिख रहा है. इस पर सवाल उठ रहा है कि कैसे लोगों ने हमला होने से बहुत पहले ही शूटर को स्पॉट कर लिया, लेकिन सीक्रेट सर्विस के एजेंट नहीं देख पाए.

2. सीक्रेट सर्विस के लोग कहां थे?

3. क्या सीक्रेट सर्विस ही तो इस हमले के पीछे नहीं है?

4. ट्रंप का सुरक्षा घेरा कैसे काम करता है?

5. क्या 100 मीटर दूर के इलाके में भी पुलिस के लोग मौजूद नहीं थे?

6. क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट था?

7. क्या इसे इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर माना जाए?

8. Pastor Brandon Biggs नाम के व्यक्ति ने मार्च में ही ट्रंप की हत्या की हूबहु भविष्यवाणी कर दी थी. ये कैसे हुआ?