Criticism के बाद बदला America का रुख, Biden और Harris ने India को दिया हर संभव मदद का आश्वासन

वॉशिंगटन: चौतरफा आलोचना के बाद अमेरिका (America) भारत की मदद के लिए तैयार हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) ने आश्वासन दिया है कि कोरोना (Coronavirus) महामारी से निपटने के लिए भारत (India) को आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं और उपकरण सहित हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. इससे पहले, अमेरिका ने संकट की स्थिति में भारत का साथ छोड़ दिया था. उसने घरेलू परिस्थितयों का हवाला देते हुए वैक्सीन (Vaccine) निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति से भी इनकार किया था.

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट (Tweet) में कहा कि जैसे भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी जब वैश्विक महामारी की शुरुआत में हमारे अस्पतालों पर दबाव बहुत बढ़ गया था, वैसे ही हम जरूरत के इस वक्त में भारत की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं. बता दें कि बाइडेन इस वक्त डेलावेयर स्थित अपने घर में हैं, लेकिन वह भारत के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

ये भी पढ़ें -Corona से जंग में Pakistan और Britain ने बढ़ाया मदद का हाथ, India को Ventilator सहित जरूरी सामान देने को तैया

वहीं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि अमेरिका COVID-19 के चिंताजनक प्रकोप के दौरान अतिरिक्त सहयोग एवं आपूर्तियां भेजने के लिए भारतीय सरकार के साथ करीब से काम कर रहा है. सहायता देने के साथ ही हम भारत के निडर स्वास्थ्यकर्मियों सहित उसके नागरिकों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं. बाइडेन और हैरिस के ट्वीट भारत में कोविड-19 के हालिया घातक प्रकोप के बाद शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व की ओर से दी गई पहली प्रतिक्रिया है.

अमेरिकी सरकार के भारत की मदद से इनकार के बाद उसे अपने घर में ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा था. कई सांसदों ने इस मुश्किल घड़ी में भारत की मदद करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि भारत हमारा करीबी देश है और मुश्किल समय में हमें उसकी मदद करनी चाहिए. इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले प्रमुख भारतीयों ने भी बाइडेन प्रशासन से नई दिल्ली की सहायता का आग्रह किया था. जिसके बाद अब आखिरकार अमेरिका भारत को जरूरी सामान भेजने के लिए तैयार हो गया है.

I am heartbroken by the current situation in India. I’m grateful the U.S. government is mobilizing to help. Microsoft will continue to use its voice, resources, and technology to aid relief efforts, and support the purchase of critical oxygen concentration devices.

— Satya Nadella (@satyanadella) April 26, 2021