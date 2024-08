रोमांस किंग को ही नहीं पसंद रोमांटिक फिल्में, बोले- 'मैंने ऐसा महसूस किया कि...'

Shahrukh Khan don't like these type of movies: शाहरुख खान ने यूं तो हर तरह की फिल्मों में काम किया है, मगर उन्हें पहचान एक रोमांटिक हीरो के तौर पर मिली. शाहरुख को रोमांस का बादशाह कहा जाता है. कुछ कुछ होता है' से लेकर 'दिल तो पागल है' जैसी फिल्मों से सबको यही लगा कि उन्हें भी ऐसी फिल्में करना पसंद था. लेकिन एक्टर ने सबका भ्रम तोड़ दिया है.