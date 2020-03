Corona के संकट से निपटने को तैयार है भारत, PM मोदी ने Twitter पर किया संवाद

नई दिल्ली: कोरोना के संकट को देखते हुए पूरी दुनिया सहमी हुई है. लेकिन भारत इस महामारी से मजबूती के साथ लड़ रहा है. आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से जनसंवाद किया. इस मौके पर न केवल उन्होंने कुछ लोगों के ट्वीट, रीट्विट किए बल्कि उनको संदेश भी दिया.

WION पत्रकार पलकी शर्मा ने कोरोना को लेकर Tweet किया था कि "हमारे स्वास्थ्य सेवा तंत्र में खामियां हो सकती हैं, लेकिन हमें उन स्वास्थ्य कर्मचारियों की सराहना करनी चाहिए जो इस लड़ाई में आगे खड़े हैं." इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने Retweet करते हुए लिखा कि "हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, और स्वास्थ्य कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम उनके सहयोग के हमेशा आभारी रहेंगे."

Our doctors, nurses, healthcare workers are putting great efforts. They are out there, helping people. We will always cherish their contribution. #IndiaFightsCorona https://t.co/aTJIBF3Akz

कुषाण मित्रा ने Tweet करके बताया था कि "मेरे जानने वाले बैंगलुरु के शताब्दी ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्हें संदेश मिला कि वो सफर कर रहे थे, उन्हें संदेश मिला कि वो अपनी जांच तुरंत कराएं." जिसके जवाब में पीएम मोदी ने Retweet कर लिखा कि "जिम्मेदार नागरिक कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में शक्ति प्रदान कर सकते हैं."

I am sure our citizens will not do any thing that puts the lives of others in danger. #IndiaFightsCorona https://t.co/HVkdLKPpkS

Responsible citizens can add great strength to the fight against COVID-19.

इसी तरह हेमंत राठी का Tweet आया था कि "अत्यंत प्रभावित, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मेरे स्वास्थ्य का परीक्षण किया क्योंकि मैं 7 मार्च को सिंगापुर से लौटा था." इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने Retweet में लिखा कि "सभी स्तरों पर अधिकारी एकजुट होकर काम कर रहे हैं जिससे COVID-19 न फैले."

At all levels, various authorities are working in sync to ensure COVID-19 does not spread.

No stone is being left unturned to ensure people are healthy. #IndiaFightsCorona https://t.co/6QqZDCeqiZ

