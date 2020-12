Politicians, poets pay tribute to eminent Hindi poet Manglesh Dabral

Renowned Hindi poet and journalist Manglesh Dabral (72) died on Wednesday (December 9) at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi. He had contracted COVID-19 and was undergoing treatment for the same.

Since news of the prolific writer’s demise broke, social media was filled with heartfelt posts offering condolences.

Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat sharing a picture of the late poet, expressed condolence in Hindi.

साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और समकालीन हिन्दी कवियों में सबसे चर्चित श्री मंगलेश डबराल जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आपकी रचनाओं के माध्यम से आप हम सभी के बीच सदैव जीवित रहेंगे। ॐ शांति! pic.twitter.com/ZNRsMRrlsq — Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) December 9, 2020

Former Rajasthan Chief Minister and BJP veteran Vasundhara Raje tweeted, “हिन्दी भाषा के प्रख्यात लेखक एवं कवि आदरणीय मंगलेश डबराल जी का देवलोकगमन साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। डबराल जी ने अपनी लेखनी से किसानों व गरीब की आवाज़ को सदैव बुलंद रखा। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शान्ति तथा परिजनों व उनके समर्थकों को धैर्य प्रदान करें।”

हिन्दी भाषा के प्रख्यात लेखक एवं कवि आदरणीय मंगलेश डबराल जी का देवलोकगमन साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। डबराल जी ने अपनी लेखनी से किसानों व गरीब की आवाज़ को सदैव बुलंद रखा।

ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शान्ति तथा परिजनों व उनके समर्थकों को धैर्य प्रदान करें।#mangleshdabral — Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) December 10, 2020

Popular Hindi poet Dr Kumar Vishwas bid farewell to Dabral sharing a poem.

अलविदा श्री मंगलेश डबराल विदा कवि

“कितने सारे पत्ते उड़कर आते हैं

चेहरे पर मेरे बचपन के पेड़ों से

एक झील अपनी लहरें

मुझ तक भेजती है

लहर की तरह काँपती है रात

और उस पर मैं चलता हूँ

चेहरे पर पत्तों की मृत्यु लिए हुए

लोग जा चुके हैं

रोशनियाँ राख हो चुकी हैं..!” pic.twitter.com/dHAKCcCafc — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) December 9, 2020

Another poet and lyricist Puneet Sharma too shared Dabral’s poem.

Dabral won the Sahitya Akademi Award in 2000 for his poetry collection Ham Jo Dekhte Hain.

Live TV

His poetry collection consists of Pahar Par Lalten, Ghar Ka Rasta, Ham Jo Dekhte Hain, Awaz Bhi Ek Jagah Hai and Naye Yug Men Shatru. The poet wrote a travel diary titled Ek Bar Iowa while his prose collection includes Lekhak Ki Roti and Kavi Ka Akelapan.