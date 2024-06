Tamil Nadu Lok Sabha Election Winners Candidate FULL List 2024: Full List SOON

Tamil Nadu Lok Sabha elections 2024: Voting concluded in Tamil Nadu in the first phase of voting on 19th April. The state has 39 seats which are being contested. The ECI will be releasing the results for the Lok Sabha elections and the list of the winning and losing candidates in Tamil Nadu on June 4. The result of the election will be announced starting at 8am. Votes counting will be done collectively across the country revealing the parliamentary representatives of Tamil Nadu along with other states.



S.No. Candidate Name Constituency Party Winner/Loser Vote Margin 1 Afsia nasrin Arakkonam Tamil Nadu NTK TBD TBD 2 S Jagathrakshagan Arakkonam Tamil Nadu DMK TBD TBD 3 K.Balu Arakkonam Tamil Nadu PMK TBD TBD 4 AL Vijayan Arakkonam Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 5 Gajendran Arani Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 6 Prakalatha Arani Tamil Nadu NTK TBD TBD 7 Dharani Vendhan Arani Tamil Nadu DMK TBD TBD 8 Ganesh Kumar Arani Tamil Nadu PMK TBD TBD 9 Parthasarathy Chennai Central Tamil Nadu DMDK TBD TBD 10 Karthikeyan Chennai Central Tamil Nadu NTK TBD TBD 11 Dayanidhi Maran Chennai Central Tamil Nadu DMK TBD TBD 12 Vinod P Selvam Chennai Central Tamil Nadu BJP TBD TBD 13 Dr. Kalanidhi Veeraswamy Chennai North Tamil Nadu DMK TBD TBD 14 RC Paul Kanagaraj Chennai North Tamil Nadu BJP TBD TBD 15 Royapuram Manoharan Chennai North Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 16 Amuthini Chennai North Tamil Nadu NTK TBD TBD 17 Tamil Selvi Chennai South Tamil Nadu NTK TBD TBD 18 Tamilachi Thangapandian Chennai South Tamil Nadu DMK TBD TBD 19 Smt. Tamilisai Soundarayarajan Chennai South Tamil Nadu BJP TBD TBD 20 Jayavardhan Chennai South Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 21 Jansi Rani Chidambaram Tamil Nadu NTK TBD TBD 22 Thirumaavalavan Thol Chidambaram Tamil Nadu VCK TBD TBD 23 Smt. Karthiyayini Chidambaram Tamil Nadu BJP TBD TBD 24 Chandrahaasan Chidambaram Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 25 Singai Ramachandran Coimbatore Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 26 Kalamani Coimbatore Tamil Nadu NTK TBD TBD 27 Ganapathi Rajkumar Coimbatore Tamil Nadu DMK TBD TBD 28 K Annamalai Coimbatore Tamil Nadu BJP TBD TBD 29 Dr. M.K. Vishnu Prasad Cuddalore Tamil Nadu INC TBD TBD 30 Thangar Bachan Cuddalore Tamil Nadu PMK TBD TBD 31 Sivakolunthu Cuddalore Tamil Nadu DMDK TBD TBD 32 ManiVasagan Cuddalore Tamil Nadu NTK TBD TBD 33 A. Mani Dharmapuri Tamil Nadu DMK TBD TBD 34 Sowmiya Anbumani Dharmapuri Tamil Nadu PMK TBD TBD 35 Asokan Dharmapuri Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 36 Abinhaya Dharmapuri Tamil Nadu NTK TBD TBD 37 R Sachidanandam Dindigul Tamil Nadu CPIM TBD TBD 38 Thilagabama Dindigul Tamil Nadu PMK TBD TBD 39 Nellai Mubarak Dindigul Tamil Nadu SDPI TBD TBD 40 Niranjana Dindigul Tamil Nadu NTK TBD TBD 41 Vijayakumar Erode Tamil Nadu TMC TBD TBD 42 Atral Ashok Kumar Erode Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 43 Karmegam Erode Tamil Nadu NTK TBD TBD 44 Prakash Erode Tamil Nadu DMK TBD TBD 45 Malaiyarasan Kallakurichi Tamil Nadu DMK TBD TBD 46 Devadas Kallakurichi Tamil Nadu PMK TBD TBD 47 Kumaraguru Kallakurichi Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 48 Jagadeesan Kallakurichi Tamil Nadu NTK TBD TBD 49 G Selvam Kancheepuram Tamil Nadu DMK TBD TBD 50 Jothi V Kancheepuram Tamil Nadu PMK TBD TBD 51 Rajasekar Kancheepuram Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 52 Santhoskumar Kancheepuram Tamil Nadu NTK TBD TBD 53 Maria Jenifer Kanniyakumari Tamil Nadu NTK TBD TBD 54 Vijay Vasanth Kanniyakumari Tamil Nadu INC TBD TBD 55 Pasliyan Nazareth Kanniyakumari Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 56 Pon Radhakrishnan Kanniyakumari Tamil Nadu BJP TBD TBD 57 Karuppaiya Karur Tamil Nadu NTK TBD TBD 58 Ms. S. Jothimani Karur Tamil Nadu INC TBD TBD 59 V.V. Senthilnathan Karur Tamil Nadu BJP TBD TBD 60 Thangavel Karur Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 61 C Narasimhan Krishnagiri Tamil Nadu BJP TBD TBD 62 Jayaprakash Krishnagiri Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 63 Vidya Veerappan Krishnagiri Tamil Nadu NTK TBD TBD 64 K. Gopinath Krishnagiri Tamil Nadu INC TBD TBD 65 Sathya Devi Madurai Tamil Nadu NTK TBD TBD 66 Su Venkatesan Madurai Tamil Nadu CPIM TBD TBD 67 Prof. Ramashreenivasan Madurai Tamil Nadu BJP TBD TBD 68 Saravanan Madurai Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 69 P Kaliyammal Mayiladuthurai Tamil Nadu NTK TBD TBD 70 R. Sudha Mayiladuthurai Tamil Nadu INC TBD TBD 71 Stalin Mayiladuthurai Tamil Nadu PMK TBD TBD 72 Surjit Shankar Nagapattinam Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 73 SGM Ramesh Nagapattinam Tamil Nadu BJP TBD TBD 74 M Karthika Nagapattinam Tamil Nadu NTK TBD TBD 75 V Selvaraj Nagapattinam Tamil Nadu CPI TBD TBD 76 Tamil Mani Namakkal Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 77 Kanimozhi Namakkal Tamil Nadu NTK TBD TBD 78 Madheshwaran Namakkal Tamil Nadu DMK TBD TBD 79 KP Ramalingam Namakkal Tamil Nadu BJP TBD TBD 80 Jeyakumar Nilgiris Tamil Nadu NTK TBD TBD 81 A. Raja Nilgiris Tamil Nadu DMK TBD TBD 82 Dr. L Murugan Nilgiris Tamil Nadu BJP TBD TBD 83 Lokesh Nilgiris Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 84 TR Paarivendhar Perambalur Tamil Nadu BJP TBD TBD 85 ChandraMohan Perambalur Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 86 R Thenmozhi Perambalur Tamil Nadu NTK TBD TBD 87 Arun Nehru Perambalur Tamil Nadu DMK TBD TBD 88 K Vaasantharajan Pollachi Tamil Nadu BJP TBD TBD 89 Karthick Appusamy Pollachi Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 90 Suresh Kumar Pollachi Tamil Nadu NTK TBD TBD 91 Eswaraswami Pollachi Tamil Nadu DMK TBD TBD 92 Chandraprabha Ramanathapuram Tamil Nadu NTK TBD TBD 93 K. Navaskani Ramanathapuram Tamil Nadu IUML TBD TBD 94 Jayaperumal Ramanathapuram Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 95 O.Panneerselvam Ramanathapuram Tamil Nadu IND TBD TBD 96 Manojkumar Salem Tamil Nadu NTK TBD TBD 97 TM Selvaganapathi Salem Tamil Nadu DMK TBD TBD 98 Annadurai Salem Tamil Nadu PMK TBD TBD 99 Vignesh Salem Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 100 Ezhilarasi Sivaganga Tamil Nadu NTK TBD TBD 101 A. Karti P Chidambaram Sivaganga Tamil Nadu INC TBD TBD 102 Dr. Devanathan Yadav Sivaganga Tamil Nadu BJP TBD TBD 103 Xaiver Dass Sivaganga Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 104 Venugopal Sriperumbudur Tamil Nadu TMC TBD TBD 105 Premkumar Sriperumbudur Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 106 Kalanjiyam Sivakumar Sriperumbudur Tamil Nadu NTK TBD TBD 107 TR Balu Sriperumbudur Tamil Nadu DMK TBD TBD 108 Dr Krishnasamy Tenkasi Tamil Nadu PT TBD TBD 109 B John Pandian Tenkasi Tamil Nadu BJP TBD TBD 110 Isai Mathivanan Tenkasi Tamil Nadu NTK TBD TBD 111 Rani Srikumar Tenkasi Tamil Nadu DMK TBD TBD 112 Murasoli Thanjavur Tamil Nadu DMK TBD TBD 113 Sivasesan Thanjavur Tamil Nadu DMDK TBD TBD 114 M Muruganandanam Thanjavur Tamil Nadu BJP TBD TBD 115 M E Humayun Kabir Thanjavur Tamil Nadu NTK TBD TBD 116 TTV Dhinakaran Theni Tamil Nadu AMMK TBD TBD 117 VD Narayanasamy Theni Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 118 Mathan Jeyapal Theni Tamil Nadu NTK TBD TBD 119 Thanga Tamilselvan Theni Tamil Nadu DMK TBD TBD 120 Pon. V Balaganapathy Thiruvallur Tamil Nadu BJP TBD TBD 121 Nallathambi Thiruvallur Tamil Nadu DMDK TBD TBD 122 Jegadheesh sandhar Thiruvallur Tamil Nadu NTK TBD TBD 123 Sasikanth Senthil Thiruvallur Tamil Nadu INC TBD TBD 124 Rovina Rooth Jen Thoothukkudi Tamil Nadu NTK TBD TBD 125 Kanimozhi Karunanidhi Thoothukkudi Tamil Nadu DMK TBD TBD 126 Sivasami Velumani Thoothukkudi Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 127 Vijayaseelan Thoothukkudi Tamil Nadu TMC TBD TBD 128 Karuppiah Tiruchirappalli Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 129 T Rajesh Tiruchirappalli Tamil Nadu NTK TBD TBD 130 Durai Vaiko Tiruchirappalli Tamil Nadu MDMK TBD TBD 131 Senthilnathan Tiruchirappalli Tamil Nadu AMMK TBD TBD 132 Dr. C Robert Bruce Tirunelveli Tamil Nadu INC TBD TBD 133 Jansi Rani Tirunelveli Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 134 Nainar Nagendran Tirunelveli Tamil Nadu BJP TBD TBD 135 Sathya Tirunelveli Tamil Nadu NTK TBD TBD 136 K Subbarayan Tiruppur Tamil Nadu CPI TBD TBD 137 AP Murugandam Tiruppur Tamil Nadu BJP TBD TBD 138 Arunachalam Tiruppur Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 139 Seetha Lakshmi Tiruppur Tamil Nadu NTK TBD TBD 140 Rameshbabu Tiruvannamalai Tamil Nadu NTK TBD TBD 141 CN Annadurai Tiruvannamalai Tamil Nadu DMK TBD TBD 142 A Ashwathaman Tiruvannamalai Tamil Nadu BJP TBD TBD 143 Kaliyaperumal Tiruvannamalai Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 144 Pasupathi Vellore Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 145 Mahes Anand Vellore Tamil Nadu NTK TBD TBD 146 Kathir Anand Vellore Tamil Nadu DMK TBD TBD 147 AC Shanmugham Vellore Tamil Nadu BJP TBD TBD 148 Murali Sankar Viluppuram Tamil Nadu PMK TBD TBD 149 Bakkiyaraj Viluppuram Tamil Nadu AIADMK TBD TBD 150 Pechimuthu Viluppuram Tamil Nadu NTK TBD TBD 151 D Ravikumar Viluppuram Tamil Nadu VCK TBD TBD 152 B. Manickam Tagore Virudhunagar Tamil Nadu INC TBD TBD 153 Smt. Radhika Sarathkumar Virudhunagar Tamil Nadu BJP TBD TBD 154 Vijaya Prabhakaran Virudhunagar Tamil Nadu DMDK TBD TBD 155 Arulmozhithevan Virudhunagar Tamil Nadu NTK TBD TBD

The key parties contesting the elections from Tamil Nadu include BJP, INC, DMK, AIADMK, NTK, CPIM.