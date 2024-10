Ranjith pushed Jagadeesh from behind: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ವಕೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಂತಲೇ ಬಂದು ರಂಜಿತ್‌ ತಳ್ಳಿದ್ದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್‌ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ರಂಜಿತ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಗದೀಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಾ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಾಗ, ಮಂಜು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೂವರೂ ಜಗದೀಶ ಅವರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಿಶಿರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಂಜಿತ್ ಜಗದೀಶ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ರಂಜಿತ್ ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

It’s shows clearly. Ranjith had man handled firstly and according to the BB rules he should be sent out of biggboss house immediately!! @ColorsKannada @KicchaSudeep #BBK11

pic.twitter.com/9jhZ87YXDW

— Gus. 𝕏 (@Sumnexyz) October 16, 2024