Devara Twitter Review: ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಇದೀಗ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ದೇವರ ಅಬ್ಬರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಲು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌

ಬಾಲಿವುಡ್‌‌ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಮಗಳು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿಲಿನೇನಿ ಸುಧಾಕರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಫ್ ಅಲಿಖಾನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಅಜಯ್ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. NRI ಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕ ಉಮೈರ್ ಸಂಧು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ದೇವರ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಟನನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆಯ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದು ಫುಲ್‌ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೆಟಿಜನ್.

EXCLUSIVE: “Devara Part 1,” the next film from Indian star NTR Jr after the Golden Globe and Oscar-winning “RRR,” has earned $3.5 million in worldwide ticket pre-sales, the producers have revealed. https://t.co/dESZ3VWCer

Tiger Hunt has begun 🔥🔥🔥#Devara storms $2,044,494 and counting … premieres at 573 North America locations @ 7.19 AM PST

Many yet to Report…

The sea is blue, But it’s his red sea. All Hail the Tiger ❤️‍🔥

USA release by @prathyangiraUS @hamsinient #DevaraUSA… pic.twitter.com/cyhBU9ijJd

— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) September 26, 2024