ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ.. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿಧನ!

pritish nandy: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ದುರಂತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಸಿನಿರಂಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಿತೀಶ್ ನಂದಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ 73 ವರ್ಷ. ಅವರು ಬುಧವಾರ (ಜನವರಿ 8) ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಪ್ರೀತೀಶ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿತೀಶ್ ನಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-‘ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ..’ ಕೊನೆಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮದುವೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಂದೆ! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್...

"ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರೀತೀಶ್ ನಂದಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವಿ, ಬರಹಗಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಶ್ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು. ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತೀಶ್ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿತೀಶ್ ನಂದಿ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಶೀಲಾ ಭಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Deeply deeply saddened and shocked to know about the demise of one of my dearest and closest friends #PritishNandy! Amazing poet, writer, filmmaker and a brave and unique editor/journalist! He was my support system and a great source of strength in my initial days in Mumbai. We… pic.twitter.com/QYshTlFNd2

— Anupam Kher (@AnupamPKher) January 8, 2025