ನೂರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯ ಯುವತಿಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ..! ನೋಡುತ್ತ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜನ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

Pune woman murder video : ಹಾಡಹಗಲೇ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಯುವತಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ..? ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವತಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಒಬ್ಬರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ..

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯುವಕ ಚಾಕುವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಜನರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯುವಕನನ್ನು ಥಳಿಸಿ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ..

Brutal Murder case at WNS an ITES company at Pune. The 28year old woman was fatally attacked by a colleague named Krishna Kanojia. Both were associated with WNS@CPPuneCity @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks #Pune #Crime #TikamShekhawat #WNS #PunePolice #PunekarNews #Police pic.twitter.com/G0SF3Gx85j

— Tikam Shekhawat (@TikamShekhawat) January 9, 2025