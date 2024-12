ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗೆಳೆಯರು... ಒಬ್ಬನ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಅವನತಿ.. ಇದು ಸಮಕಾಲೀನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿಗಳ ಜೀವನದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತಿನ ಕಥೆ!!

Sachin Tendulkar vs Vinod Kambli: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಠಾತ್ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಥಾಣೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವಿನೋದ್‌ ಕಾಂಬ್ಳಿಯವರ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಸಚಿನವ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರಿಗೆ ವಿನೋದ್‌ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೇವರು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟರ್‌ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್‌ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗೆಳೆಯರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಗುರುವಿನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು. ಕೋಚ್ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅಜ್ರೇಕರ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್-ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು? ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾದರೆ, ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಹೇಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಹಜಾರೆ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ...

ಸಚಿನ್-ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆಗಿ ತಾನು ಕರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೂ ಆಡುವಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಪ್ರತಿ ರಂಗವೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೇ ಕರುಣಿಸಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಶಿಸ್ತು, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಯವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೋತಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಾಧನಾ ಶಿಖರ ಏರಿದಾಗ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ವಿವಿಧ ನಶೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಇವತ್ತೇನೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಬಂದು ಎಂಟ್ಹತ್ತು ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧನೆಗೈದ ತಂಡಗಳ‌ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ‌ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌

#WATCH | Maharashtra: Former Indian Cricketer Vinod Kambli says, "I am feeling better now...I will never leave this (cricket) because I remember the number of centuries and double centuries I have hit...We are three left-handers in the family. I am thankful to Sachin Tendulkar as… https://t.co/ZQsUuVV1pO pic.twitter.com/Xj8UQbAgmQ

— ANI (@ANI) December 24, 2024