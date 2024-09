IPL 2025: RCBಗೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಹೊಸ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿರುಗಾಳಿ!

IPL 2025: BCCI ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ IPL 2025ಗಾಗಿ ಧಾರಣ ನೀತಿ(retention policy)ಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಧಾರಣ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ನಂತರ ತಂಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಫೇಕ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಖತ್‌ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪಂತ್‌ ಅವರೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಮುನ್ನವೇ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರವುಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪಂತ್ ಅವರೇ ಇದು ಫೇಕ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಅಂತಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಲು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಡಳಿತವು ಪಂತ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಪಂತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆʼ ಅಂತಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ 3 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿವರು! ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮಾತ್ರ!!

ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇನು?

🚨 Rishabh Pant approached RCB 🚨

- Pant approached RCB through his manager earlier this week as he foresee a captaincy vacancy there but got declined by RCB's management.

Virat doesn't want Pant in RCB due to his Political Tactics in Indian team as well as in DC.

- RCB Source pic.twitter.com/B6KY2gj4gp

— Rajiv (@Rajiv1841) September 26, 2024