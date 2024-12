Snake Video: ಹಾವು ಪೊರೆ ಬಿಡುವ ರೋಮಾಂಚಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

snake shedding video viral: ಹಾವುಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಹಾವುಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕೆಲವರು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಹಾವು ಪೊರೆ ಬಿಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪೊರೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಪೊರೆ ಬಿಡುವುದು ಎಂದರೆ.. ಹಾವು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಹಾವಿನ ದೇಹವು ಎರಡು ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಚರ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಹೊರಗಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೊರೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

