ಈ 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತೀರಾ..

Banana artwork price : ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಟೇಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ. ಹೌದು ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಸರಿ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದರೆ ರೂ. 8 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು). ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ.. 5 ರೂಪಾಯಿ, 6 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟು ದರ ಏಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಮೊದಲ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಟೇಪ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಲಾವಿದ ಮೌರಿಜಿಯೊ ಕ್ಯಾಟೆಲಾನ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಲ್ಲ.. ಅದು ಕಲಾವಿದ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ.. ಇದನ್ನು Sotheby's ಹರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

