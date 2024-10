എഡിറ്റർ നിഷാദ് യൂസഫിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനമറിയിച്ച് നടൻ സൂര്യ. നിഷാദ് ഇല്ലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തകരുന്നുവെന്ന് നടൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

കങ്കുവ ടീമിലെ നിശ്ശബ്ദനും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വ്യക്തിയായ നിഷാദ് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂര്യ പറഞ്ഞു. നിഷാദിന്റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

Heartbroken to hear Nishadh is no more! You’ll always be remembered as a quiet and important person of team Kanguva.. In our thoughts and prayers..! My heartfelt condolences to Nishadh’s family & friends. RIP pic.twitter.com/ClAI024sUe

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) October 30, 2024