Arch bishop Mar George Koovakkad: സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ കർദിനാൾ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ; 21 പേരെ കർദിനാൾമാരായി ഉയർത്തും

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ കർദിനാൾ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിക്കുന്നു. മാർ ജോർജ് ജേക്കബ് കൂവക്കാടും കർദിനാളായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യും. 21 കർദിനാൾമാരാണ് സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തുന്നത്.

സാധാരണ​ഗതിയിൽ മെത്രാൻമാരായതിന് ശേഷമാണ് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ കർദിനാൾമാരായി ഉയർത്തപ്പെടുക. എന്നാൽ, മോൺ. ജോർജ് കൂവക്കാടിനെ വൈദിക പദവിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കർദിനാളായി സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കർദിനാൾ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ആദ്യ വൈദികനാണ് ജോർജ് കൂവക്കാട്.

ദൈവത്തെ എളിമയോടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കർദിനാൾമാരായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നവരോട് മാർപ്പാപ്പ. ദൈവസങ്കൽപം ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ക്രിസ്തുവിൻറെ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന വഴിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അകത്ത് ഒളിക്കുന്നവരാകരുത്. ലോകത്തോടൊപ്പം നടക്കുക. അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുക. ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന അധികാരമല്ല വേണ്ടത് ശുശ്രൂഷയുടെ അധികാരമാണ് വേണ്ടതെന്നും മാർപ്പാപ്പ കർദിനാൾമാരായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നവരോട് പറഞ്ഞു.

It is a matter of immense pride for India that Archbishop George Koovakad will be created as a Cardinal by His Holiness Pope Francis.

The Government of India sent a delegation led by Union Minister Shri George Kurian to witness this Ceremony.

