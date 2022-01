कोरोना वैक्सीन की 11 डोज लेने वाले बुजुर्ग को पड़ गए लेने के देने, अब आ गई ये मुसीबत

मधेपुरा: बिहार (Bihar) के मधेपुरा (Madhepura) में रहने वाले एक बुजुर्ग को कोरोना वायरस (Coronavirus) वैक्सीन (Vaccine) की 11 डोज लेने का दावा करना भारी पड़ गया है. मधेपुरा पुलिस (Madhepura Police) ने बुजुर्ग के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत के आधार पर बुजुर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन की 11 डोज लेने का दावा करने वाले बुजुर्ग का नाम ब्रह्मदेव मंडल है. ब्रम्हदेव मंडल मधेपुरा के पुरैनी इलाके के रहने वाले हैं. वैक्सीन की 11 डोज लेने के ब्रह्मदेव मंडल के दावे के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया. ब्रह्मदेव मंडल का दावा है जब से उन्होंने कोरोना वैक्सीन लेना शुरू किया है वो बीमार नहीं पड़े हैं. उनकी सेहत में लगातार सुधार हुआ है.

पुरैनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से शिकायत की गई है. मामले में कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले की जांच की जा रही है.

Bihar | Police lodged an FIR against Brahamdev Mandal for claiming that he has taken 11 doses of the Covid vaccine. Primary Health Care (PHC) Puraini had registered a complaint against Brahamdev Mandal. The investigation is underway: Puraini SHO https://t.co/sEL3ol2FPW

— ANI (@ANI) January 9, 2022