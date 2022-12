Video: क्रिकेटर धोनी की सादगी पर फिदा हुआ सोशल मीडिया, कहा- दिल जीतने में माहिर 'माही'

Viral Video: इंडिया के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है. क्रिकेट जगत का मशहूर चेहरा महेंद्र सिंह धोनी जब-जब मैदान में अपने बल्ले के साथ उतरे, हर बार नया इतिहास रचा है. क्रिकेट की पिच पर धोनी का बल्ला जितना तेजी से चलता है, उतनी ही शालीनता उनकी असल जिंदगी में मानी जाती है.

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के लाखों फैंस हैं. वह देश ही नहीं, दुनिया के भी कई लोगों के आदर्श माने जाते हैं. फिलहाल धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई ले चुके हैं लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है. आज भी फैंस उन्हें जहां देखते हैं, बेकाबू हो जाते हैं.

महेंद्र सिंह धोनी को 'कैप्टन कूल' भी कहा जाता है. कहते हैं कि धोनी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक फैंस के दिलों में सादगी के चलते स्पेशल जगह बना रखी है. वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर कैप्टन कूल धोनी का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कूल अंदाज एक बार फिर आपका दिल जीत लेगा.

क्या है इस वायरल वीडियो में

दरअसल, इंटरनेट पर धोनी फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला रहा यह वीडियो बेहद ही प्यारा है. वायरल वीडियो में एक बार फिर से फैंस का कूल अंदाज देखने को मिला है. इसमें आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे एक फैन को महेंद्र सिंह धोनी उसकी टी-शर्ट पर ही ऑटोग्राफ दे रहे हैं. धोनी का यह सादगी भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. यह वायरल वीडियो द धोनी अम्पायर नाम के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई है.

One Lucky fan gets autograph on shirt by MS Dhoni

Me when @msdhoni ?#MSDhoni pic.twitter.com/nIf9IPdY0Q

