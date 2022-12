'मेरा दिल ये पुकारे आ जा' पर पाकिस्तानी गर्ल को मिस्टर बीन ने दी टक्कर, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग रातों-रात स्टार बन जाते हैं. कोई अपनी एक्टिंग को लेकर, कोई डायलॉग को लेकर तो कोई अपने डांस को लेकर. कल तक गुमनाम चेहरा वायरल होने के अगले ही दिन दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगता है.

हाल ही में ऐसा हुआ पाकिस्तान की खूबसूरत लड़की आयशा के साथ, जिसके किसी की शादी में लता मंगेशकर जी के गाने 'मेरा दिल ये पुकारे आ जा' पर ठुमके क्या लगाए, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में वायरल हो गईं. आयशा रातों-रात स्टार बन गईं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गई.

पड़ोसी मुल्क के इस गाने पर न केवल पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी हजारों लोगों ने रील बनाकर शेयर की. अब जरा सोचिए कि अगर इसी गाने पर मिस्टर बीन भी ठुमके लगाए तो नजारा कैसा होगा. जी हां, मिस्टर बीन का भी इसी गाने पर डांस सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. बिना बोले ही सबको हंसाने वाले मिस्टर बीन के इस गाने पर स्टेप्स देखकर आपकी हालत हंसते-हंसते खराब हो जाएगी.

हजारों लोगों के कॉपी करने के बाद इस गाने पर मिस्टर बीन का यह वर्जन बेहद ही मजेदार है. मिस्टर बीन को मेरा दिल ये पुकारे आ जा गाने पर डांस करके देखते हुए आप हंस पड़ेंगे. मिस्टर बीन के स्टेप्स को जिस सलीके से इस गाने में एड ऑन किया गया है, वह काफी इंट्रेस्टिंग है. मिस्टर बीन का यह डांस बेहद ही फनी है.

