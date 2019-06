जापान में पीएम मोदी के भाषण के बाद लगे जय श्री राम के नारे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिये यहां पहुंचने पर जापान में भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. जापान के ओसाका में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, मैं आपके इस प्यार के लिए बहुत आभारी हूं. पीएम मोदी ने कहा कि 7 महीने बाद एक बार फिर यहां आने का सौभाग्य मिला है. यह एक संयोग है कि पिछली बार जब मैं जापान आया था तो आप सबने प्रिय दोस्त शिंजो आबे पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिताया था. इस बार जब मैं आया हूं तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने इस प्रधान सेवक पर पहले से ज्यादा प्यार और विश्वास जताया है.

PM in Japan: I'm fortunate to be here once again after 7 months. It's a coincidence that last time I was here, election results were out here&you had shown trust in my dear friend Shinzo Abe. Today when I'm here,largest democracy has shown even greater trust in this Pradhan Sevak pic.twitter.com/mNvmNE3Csn

