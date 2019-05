नई दिल्‍ली : लोकसभा चुनाव 2019 (lok sabha elections 2019) में बीजेपी नेता स्‍मृति ईरानी ने अमेठी में गांधी परिवार का किला ढहाकर सबको चौंका दिया है. अमेठी से सांसद चुनी गईं स्‍मृति ईरानी के चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है. ऐसे ही उनके एक चाहने वाले बीजेपी में ही है. लोकसभा चुनाव 2019 (lok sabha elections 2019) में वह चुनाव जीतकर बीजेपी के सबसे युवा सांसद के रूप में संसद पहुंच रहे हैं. इनका नाम है तेजस्‍वी सूर्या. वह कर्नाटक की बेंगलुरू दक्षिण सीट जीते हैं.

पिछले दिनों संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुए समारोह में बीजेपी और एनडीए के निवनिर्वाचित सांसदों और नेताओं के साथ तेजस्‍वी सूर्या ने भी शिरकत की थी. यहां उन्‍हें जैसे ही बीजेपी सांसद स्‍मृति ईरानी के साथ कुछ समय मिला तो उन्‍होंने तुरंत अपना कैमरा निकालकर उनके साथ सेल्‍फी ले ली. इस दौरान उनकी बरसों पुरानी तमन्‍ना पूरी हो गई.

Oh man!!

I had waited for this selfie with my favourite @smritiirani ji from such a long time. So many countless hours I have spent hearing her speeches & interviews!

Her victory in Amethi only reinforces our faith in democracy.

Smriti Ji you are a rockstar! pic.twitter.com/zYsxIlp0Ka

— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) May 25, 2019