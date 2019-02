इंडियन एयरफोर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाया पाकिस्तान, तो वहां के रक्षामंत्री ने बनाया ये बहाना

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना ने मंगलवार (26 फरवरी) को पाकिस्तान के बालाकोट स्‍थ‍ित 12 आतंकी संगठनों को ध्‍वस्‍त किया. इस कार्रवाई को वायुसेना के मिराज 2000 के जरिए अंजाम दिया गया. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इन आतंकवादियों को उनकी सुरक्षा के लिए इस शिविर में भेजा था. मंगलवार को सुबह 3.45 बजे भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई. दो मिनट से भी कम समय में अंजाम दिया गया भारतीय वायुसेना का यह हमला अत्यंत त्वरित और सटीक था.

इन सबके बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय वायुसेना के विमान अंधेरे में आए और बम गिराकर चले गए. अंधेरे में हमें पता ही नहीं चल पाया और हमारी वायुसेना कार्रवाई नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि हमारी एयरफोर्स तैयार थी. रात का वक्त था, इसलिए पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ है.

परवेज खटक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पाक रक्षा मंत्री के इस बयान का जमकर मजाक उड़ा रहे है. कई लोगों ने ट्वीटर पर वीडियो भी शेयर कर रहे हैं.

This is the Defence minister of Naya Pakistan: "Our air force was ready but it was dark.." Guys, ghabrana nahi hai. #okbye

pic.twitter.com/QqNYU7QoCI

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) February 26, 2019