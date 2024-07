ओलंपिक के पिछले 5 रोमांचक उद्घाटन देखिए.. रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस बार पेरिस की बारी

Paris 2024 Opening Ceremony: आखिर वह समय आ गया जब खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का शुक्रवार को आगाज होगा. दुनियाभर से खेल प्रशंसकों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं. ओपनिंग सेरेमनी के साथ खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत शुक्रवार यानी आज होगी. दिलचस्प बात ये है कि 128 वर्षों के इतिहास में इस बार ओलंपिक सेरेमनी सबसे अलग होगी. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें पिछले 5 बार के ओलंपिक उद्घाटन समारोहों को दिखाया गया है.

असल में यह वीडियो ओलंपिक के आधिकारिक सोशल मीडिया से शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि पिछले 5 ओलंपिक यानि कि टोक्यो 2020, रियो 2016, लंदन 2012, बीजिंग 2008 और एथेंस 2004 की झलक दिखाई गई है. इसे देखने के बाद ओलंपिक प्रेमियों को रोमांच का अनुभव आ गया.

Here's how the previous Olympic opening ceremonies looked like and we can't wait to witness what #Paris2024 has in store for us! pic.twitter.com/fzdLHtml4q

— Olympic Khel (@OlympicKhel) July 26, 2024