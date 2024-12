ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ..!? ಆ CM ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ನಕ್ಕಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ..?

Allu Arjun arrest updates : ಪುಷ್ಪಾ 2 ಪ್ರಿಮಿಯರ್‌ ಶೋ ವೇಳೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಳು.. ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಮಾಲೀಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಹೊಣೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಬಂಧನವಾಗಿ, ಇದೀಗ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..

ಹೌದು.. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಪುಷ್ಪಾ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪುಷ್ಪಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಶೋ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಿನಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ..! ಜೈಲಿನ ಕಂಬಿಹಿಂದೆ "ಪುಷ್ಪರಾಜ್‌"...

ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಥಿಯೇಟರ್‌ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಕೆಯ ಮಗು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಧ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

A recent video of Allu Arjun has gone viral wherein he apparently seemed to have forgotten the name of the Telangana CM Revanth Reddy.

Interestingly, this has surfaced online after his arrest.#AlluArjunArrest pic.twitter.com/j7qqwh4bx9

— SS Sagar (@SSsagarHyd) December 13, 2024