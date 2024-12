ರೈಲಿನಡಿ ಮಲಗಿ 250 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಅದಕ್ಕೆ ಈತ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಗ್ತಿರಾ..

Viral video : ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಡಾರ್ಸಿಯಿಂದ ಜಬಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರೈಲು ಬೋಗಿಯ ಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಸುಮಾರು 250 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು.. ಜಬಲ್‌ಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೂ ಏಕೆ.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಧನಾಪುರ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಎಸ್ 4 ಕೋಚ್ ಕೆಳಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇರುವುದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೈಲಟ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ರೈಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹತ್ತಿ ತಂತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ..! ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

#viralvideo INDIA IS NOT FOR BEGINNERS. 🙏

A man traveled 250 KM under a train bogie from Itarsi to Jabalpur in the state of Madhya Pradesh claiming that he has no money in the train. pic.twitter.com/LbFBdYn5Gb

— Yeswanth Reddy (యశ్వంత్ రెడ్డి) (@yeswanth86) December 27, 2024