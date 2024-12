Viral Video: ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟ; ಯುವಕ ಎಗರಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!!

School bus tyre explosion: ಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಸ್‌ ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಟೈರ್‌ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಯುವಕ ಎಗರಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ಸಿನ ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ತಂದಿದ್ದಾಗ ಯುವಕ ಗಾಳಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗಾಳಿ ತುಂಬುವಾಗ ಉಂಟಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಟೈರ್‌ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ

𝕂𝔸ℝℕ𝔸𝕋𝔸𝕂𝔸 | A horrific incident occurred in Udupi, Karnataka, leaving onlookers stunned. A mechanic, Abdul Razid, 19, was repairing a puncture on a private school bus's tyre when it suddenly burst. The impact was so severe that Abdul was thrown into the air, landing… pic.twitter.com/ancowhRYK6

— ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) December 23, 2024