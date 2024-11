Viral Video: പാമ്പ് പ്രസവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വീഡിയോ വൈറൽ!

Viral Video: പാമ്പുകൾ മുട്ടയിടുക മാത്രമല്ല പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എത്രപേർക്കറിയാം? പൊതുവെ പറയുന്നത് ഏകദേശം 70 % പാമ്പുകളും മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ശേഷം മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതും.

എന്നാൽ അണലി, പച്ചോലപ്പാമ്പ്, അനക്കോണ്ട എന്നിവ പ്രസവിക്കാറാണുള്ളത്. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനും കാണാനുമൊക്കെ കഴിയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ്. ഇതൊന്നും നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചകളല്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ പാമ്പ് പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് വൈറലാകുന്നത്. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഞെട്ടും. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാമ്പ് ഒരു മരത്തടിയിൽ ചുറ്റിവരിഞ്ഞിരിക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു പാമ്പിന് ജന്മം നൽകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വീഡിയോ കുറച്ചു പഴയതാണെങ്കിലും ശരിക്കും വൈറലാകുകയാണ്. വീഡിയോ കാണാം...

Most snakes are oviparous; they reproduce by laying eggs. But some species give birth to live young and no eggs are involved at any stage of development. A third group of snakes develops non-shelled eggs inside their bodies, where the young develop.#nature IG biltekpluss pic.twitter.com/X5yq4Y5BlD

