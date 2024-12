Sai Pallavi: വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും

ചെന്നൈ: തെന്നിന്ത്യൻ താരസുന്ദരിയായ സായ് പല്ലവിക്ക് ആരാധകർ ഏറെയാണ്. നിലവിൽ അമരന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഗംഭീര വിജയാഘോഷത്തിലാണ് താരം.

നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന രൺബീർ കപൂർ നായകനാകുന്ന രാമായണമാണ് താരത്തിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം. പൊതുവെ പൊതു വേദികളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും വളരെ ശാന്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന നടിയാണ് സായ് പല്ലവി. സാധാരണയായി തന്നെ കുറിച്ച് വരുന്ന വ്യാജവാര്‍ത്തകളിലോ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ നടി പ്രതികരിക്കാറുമില്ല. എന്നാൽ രാമായണം എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമുഖ തമിഴ് മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്തകളോട് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.

ഇതിഹാസമായ രാമയാണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹിന്ദി ചിത്രത്തില്‍ സീതയായി അഭിനയിക്കുന്നതിനായി സായി പല്ലവി ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയനായി എന്നാണ് തമിഴ് മാധ്യമം അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വെജിറ്റേറിയനായി തുടരാന്‍ സായി പല്ലവി സെറ്റുകളിൽ പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുന്നുവെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെതിരെയാണ് താരം ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.



പൊതുവ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിശബ്ദതയാണ് താൻ പാലിക്കാറുള്ളതെന്നും എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നുമാണ് സായ് പല്ലവി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ് മാധ്യമമായ 'സിനിമ വികടൻ' നൽകിയ വാർത്തയുടെ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചാണ് സായ് പല്ലവി ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.താരം പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...

Most of the times, Almost every-time, I choose to stay silent whenever I see baseless rumours/ fabricated lies/ incorrect statements being spread with or without motives(God knows) but it’s high-time that I react as it keeps happening consistently and doesn’t seem to cease;… https://t.co/XXKcpyUbEC

