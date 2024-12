Syria Civil War: സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിച്ച് സിറിയൻ ജനത, ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ; വിഡിയോ പുറത്ത് വിട്ട് IDF

ടെൽ അവീവ്: വിമതർ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ സിറിയയിൽ കനത്ത ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി 480ഓളം ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ സിറിയയിൽ നടത്തിയത്. അക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന ( ഐഡിഎഫ്) പുറത്ത് വിട്ടു.

സിറിയയുടെ പ്രധാന സൈനിക സംവിധാനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാ​ഗവും തകർത്തതായി ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ആയുധശേഖരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിമതർ കൈയടക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇവ തകർത്തതെന്നാണ് വാദം.

രണ്ട് നാവിക കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 15 നാവികസേനാ കപ്പലുകൾ, വിമാന മിസൈലുകൾ, ആയുധ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞു.

In 48 hours, the IDF struck most of the strategic weapons stockpiles in Syria to prevent them from falling into the hands of terrorist elements.

TRENDING NOW news

Naval Operations: Israeli Navy missile ships struck 2 Syrian Navy facilities… pic.twitter.com/6N1fz7BiMF

— Israel Defense Forces (@IDF) December 10, 2024