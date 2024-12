ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിം​ഗ് പ്ലാറ്റ് ഫോമായ ഐ.ആർ.സി.ടി.സി പ്രവർത്തന രഹിതമായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി ആപ്പ് വഴിയും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച്, തത്കാൽ ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്.

തകരാറിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക വിഭാഗം തകരാര്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. രാവിലെ 9.30ഓടെയാണ് ടിക്കറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതായത്.

കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 49 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിലും 40 ശതമാനം പേർക്ക് ആപ്പിലും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. 11 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നേരിടുന്നതായി നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു.

