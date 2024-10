Nobel Peace Prize 2024: 'ആണവായുധ രഹിത ലോകത്തിനായ്'; സമാധാന നൊബേൽ അണുബോംബ് സ്ഫോടനം അതിജീവിച്ചവരുടെ സംഘടനയ്ക്ക്

ഈ വർഷത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ജാപ്പനീസ് സംഘടനയായ നിഹോൺ ഹിഡാൻക്യോയ്ക്ക്. ആണവായുധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും ആണവായുധങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഉപയോ​ഗിക്കരുതെന്ന ശക്തമായ ആഹ്വാനത്തിനുമാണ് അം​ഗീകാരം ലഭിച്ചത്.

1956ൽ രൂപീകരിച്ച ഹിരോഷിമയിലെയും നാ​ഗസാക്കിയിലെയും അണുബോംബ് സ്ഫോടനം അതിജീവിച്ചവരുടെ സംഘടനയാണ് നി​ഹോൺ ഹിഡാൻക്യോ. ഹിബകുഷ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഹിരോഷിമ നാ​ഗസാക്കി ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് 80 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ആണവായുധങ്ങൾ ആ​ഗോളഭീഷണിയായി തുടരുകയാണ്.

ആണവായുധങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും എങ്ങനെയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സംഘടന ആഗോളതലത്തില്‍ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു.

