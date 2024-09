Devara Twitter Review : தேவாரா தேறுமா-தேறாதா? படம் எப்படி? ரசிகர்களின் விமர்சனம்..

Devara Part 1 Review Tamil : தெலுங்கு மாெழியில் உருவாகியிருக்கும் படம், தேவாரா பாகம் 1. டோலிவிட்டின் முன்னணி நடிகராக விளங்கும் ஜூனியர் என்.டி.ஆர் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். பான்-இந்திய அளவில் ரிலீஸாகியிருக்கும் இந்த படம், எப்படியிருக்கிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

தேவாரா பாகம் 1:

கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளாக, தேவாரா படத்தின் படப்பிடிப்பு நடந்தது. கொரட்டலா சிவா இயக்கி, எழுதி இருக்கும் இந்த படம், ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருக்கிறது. 80-90களில் நடப்பது போல, இந்த படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த படத்தில் ஜூனியர் என்.டி.ஆருக்கு ஜோடியாக மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மூத்த மகள், ஜான்வி கபூர் நடித்திருக்கிறார். இவர்களுடன் சேர்ந்து சயிஃப் அலி கான் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார். தல்லூரி ராமேஷ்வரி, பிரகாஷ் ராஜ், ஸ்ரீகாந்த், ஷைன் டாம் சாக்கோ, நரேன், கலையரசன் ஆகியோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்திருக்கின்றனர். மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பான்-இந்திய படமாக இருக்கும் இது, செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள், படம் எப்படியிருக்கிறது என்பதை ட்விட்டர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு விமர்சனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ட்விட்டர் விமர்சனம்:

தேவாரா படத்தை பார்த்த ரசிகர் ஒருவர், “இது ஒரு படம் மட்டுமல்ல, ஆக்‌ஷன், ட்ராமா எல்லாமே அடங்கிய ஒரு பெரும் சம்பவம்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

